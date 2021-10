Jessica Chastain e Sergio Mattarella sul red carpet della Festa di Roma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Jessica Chastain e Sergio Mattarella calcano il red carpet inaugurale della nuovaedizione della Festa del Cinema di Roma 2021. Jessica Chastain apre le danze alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2021, fotografata sul red carpet assieme al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, presente anche lui all'evento. L'Auditorium Parco della Musica torna a respirare cinema con la nuova edizione della Festa, aperta per l'occasione dal film The Eyes of Tammy Faye, che ha incantato il pubblico presente in sala, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021)calcano il redinauguralenuovaedizionedel Cinema di2021.apre le danze alla sedicesima edizionedel Cinema di2021, fotografata sul redassieme al PresidenteRepubblica Italiana, presente anche lui all'evento. L'Auditorium ParcoMusica torna a respirare cinema con la nuova edizione, aperta per l'occasione dal film The Eyes of Tammy Faye, che ha incantato il pubblico presente in sala, ...

