Francia, da oggi niente più tamponi gratis non vaccinati (Di venerdì 15 ottobre 2021) A partire da oggi, il governo francese non pagherà più i test antigenici rapidi (i cosiddetti tamponi rapidi) e i tamponi molecolari per accertare se uno, non vaccinato, abbia contratto il Covid (niente più gratuità a meno che non si abbia una prescrizione medica specifica o si tratti di un minorenne, che non è stato ancora vaccinato). Finora, la Francia ha pagato tutti i test, quelli fatti nei laboratori privati che poi ‘giravano’ il conto alle casse dello Stato; ma il risultato è stato che molti francesi non si sono fatti vaccinare perchè un tampone negativo permetteva loro anche di avere il ‘greenpass’ sanitario che dà accesso a gran parte dei luoghi chiusi. Il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato il 12 luglio che la fine dei test sistematici gratuiti del Covid-19 sarebbe entrata in vigore a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) A partire da, il governo francese non pagherà più i test antigenici rapidi (i cosiddettirapidi) e imolecolari per accertare se uno, non vaccinato, abbia contratto il Covid (più gratuità a meno che non si abbia una prescrizione medica specifica o si tratti di un minorenne, che non è stato ancora vaccinato). Finora, laha pagato tutti i test, quelli fatti nei laboratori privati che poi ‘giravano’ il conto alle casse dello Stato; ma il risultato è stato che molti francesi non si sono fatti vaccinare perchè un tampone negativo permetteva loro anche di avere il ‘greenpass’ sanitario che dà accesso a gran parte dei luoghi chiusi. Il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato il 12 luglio che la fine dei test sistematici gratuiti del Covid-19 sarebbe entrata in vigore a ...

