Spagna, inflazione settembre confermata a +0,8% mese +4% anno (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – In netta accelerazione l’inflazione in Spagna a settembre. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% su base mensile, un tasso uguale alla stima preliminare e suepriore al +0,5% del mese precedente. Su base annua, si rileva una crescita del 4%, come da attese, dopo il +3,3% del mese precedente. L’inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 4% annuale, in linea con la stima preliminare, e superiore al 3,3% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un +1,1% come atteso, dopo il +0,4% precedente. Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – In netta accelerazione l’in. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% su base mensile, un tasso uguale alla stima preliminare e suepriore al +0,5% delprecedente. Su base annua, si rileva una crescita del 4%, come da attese, dopo il +3,3% delprecedente. L’armonizzata registra una variazione positiva del 4% annuale, in linea con la stima preliminare, e superiore al 3,3% delprecedente. Su base mensile, il dato segna un +1,1% come atteso, dopo il +0,4% precedente.

