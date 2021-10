“Sesso in cambio di soldi a un giovane ospite della comunità”: padre Zanotti a processo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo. Avrebbe abusato di un giovane ospite della sua comunità di Fontanella. Con questa accusa il giudice per le indagini preliminari Alessia Solombrino ha rinviato a giudizio padre Antonio Zanotti, frate cappuccino di 73 anni, fondatore e guida spirituale della cooperativa Oasi 7 di Antegnate e della Rinnovamento di Fontanella onlus, per la quale ha già patteggiato 4 anni (diventati definitivi) per la truffa dell’accoglienza dei migranti. Stavolta i fatti sarebbero avvenuti nel centro di Fontanella. Secondo l’accusa coordinata dal pm Maria Esposito, il religioso approfittando della sua posizione di comando avrebbe costretto un ragazzo straniero a subire atti sessuali, dal 2015 al 2018, con “cadenza quasi quotidiana, in un’occasione ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo. Avrebbe abusato di unsuadi Fontanella. Con questa accusa il giudice per le indagini preliminari Alessia Solombrino ha rinviato a giudizioAntonio, frate cappuccino di 73 anni, fondatore e guida spiritualecooperativa Oasi 7 di Antegnate eRinnovamento di Fontanella onlus, per la quale ha già patteggiato 4 anni (diventati definitivi) per la truffa dell’accoglienza dei migranti. Stavolta i fatti sarebbero avvenuti nel centro di Fontanella. Secondo l’accusa coordinata dal pm Maria Esposito, il religioso approfittandosua posizione di comando avrebbe costretto un ragazzo straniero a subire atti sessuali, dal 2015 al 2018, con “cadenza quasi quotidiana, in un’occasione ...

elio_vito : In Italia, la legge per il cambio anagrafico di sesso è superata, di 40anni fa, prevede un percorso lungo, tortuoso… - Agricolturabio1 : RT @ricciomorbidoso: Ho pagato tutto io ma lui mica mi ha dato sesso in cambio... Dov'è finita la parità? ?? ???? - PaolaFe29561888 : @alessavastano Di' loro che sei in fase, cambio sesso... - tangueirablue : @giuslit @GianricoCarof Forse per lo stesso motivo per cui, pacatamente, devo pagare con denaro pubblico (miei sold… - il_Conte78 : RT @ricciomorbidoso: Ho pagato tutto io ma lui mica mi ha dato sesso in cambio... Dov'è finita la parità? ?? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso cambio Gli uomini del rugby indosseranno i leggings ...esistevano delle differenze nel modo in cui gli atleti si presentano sul campo in base al sesso: ...per non aver indossato in gara lo slip del bikini ma dei pantaloncini " e che hanno ottenuto il cambio ...

La matrice del fascista che sarei potuto diventare ... Vichi di Casapound , il cui vate d'altronde cambiava pure sesso, da Ezra a Elsa Pound, in una ... I video di simili rituali, spesso girati in classe al cambio dell'ora, sono facili da far rimuovere da ...

Andrea Perinetti: “Io, prof, ho scelto di cambiare sesso e i ragazzi mi hanno capito” La Repubblica Campionati del mondo di fotografia subacquea, sul podio anche il calabrese Francesco Sesso La Confapi Calabria esprime soddisfazione per l’ultimo risultato portato a casa dal presidente di filiera, istruttore subacqueo, ricercatore e fotografo celebrato dal New York Times. Per lui un argent ...

Francesco Sesso argento e bronzo in Portogallo: la soddisfazione di Confapi Tutti i componenti della filiera sportiva di Confapi Calabria e il presidente regionale e vice presidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli esprimono soddisfazione per l’ultimo risultato riportat ...

...esistevano delle differenze nel modo in cui gli atleti si presentano sul campo in base al: ...per non aver indossato in gara lo slip del bikini ma dei pantaloncini " e che hanno ottenuto il...... Vichi di Casapound , il cui vate d'altronde cambiava pure, da Ezra a Elsa Pound, in una ... I video di simili rituali, spesso girati in classe aldell'ora, sono facili da far rimuovere da ...La Confapi Calabria esprime soddisfazione per l’ultimo risultato portato a casa dal presidente di filiera, istruttore subacqueo, ricercatore e fotografo celebrato dal New York Times. Per lui un argent ...Tutti i componenti della filiera sportiva di Confapi Calabria e il presidente regionale e vice presidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli esprimono soddisfazione per l’ultimo risultato riportat ...