Marco Giallini su Gigi Proietti | Mi mandò un messaggio prima di morire

Advertising

MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento con #Luièpeggiodime con @marcogiallini e @GioPanariello su Rai3 - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con #Luièpeggiodime con @marcogiallini e @GioPanariello su Rai3 - zazoomblog : Marco Giallini l’ultimo film con Proietti: “Sul set è stato come un padre” - #Marco #Giallini #l’ultimo #Proietti: - infoitcultura : 'Io sono Babbo Natale': l'ultimo film di Gigi Proietti (con un grande Marco Giallini) - TvCircle1 : Quarto appuntamento con '#LuièPeggioDiMe' con Marco Giallini e Giorgio Panariello su #Rai3 -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Giallini

ROMA - 'Abito ancora in via di guarigione. Mi mancano le nostre risate'. Così Gigi Proietti rispondeva a un messaggio in cui, suo compagno di set sul film Io sono Babbo Natale, gli chiedeva come stesse. La commedia firmata da Edoardo Falcone, in preapertura ieri alla Festa del Cinema di Roma e dal 3 novembre (...La commedia Io sono Babbo Natale vede i due attori co - protagonisti ed stata presentata come evento di pre - apertura della 16ma Festa del Cinema di Roma. L'ultimo ricordo cheha di Gigi Proietti il backstage di Io sono Babbo ...Di lui mi porterò sempre dietro la grande umanità, sono orgoglioso di aver fatto questo lavoro con lui» E sul mostro sacro che ha diretto per l'ultima volta, aggiunge: «Gigi aveva uno spirito fanciull ...È 'Io sono Babbo Natale' di Edoardo Falcone il film di pre-apertura del RomaFF16. Una commedia che ci regala l'ultima interpretazione di Gigi Proietti ...