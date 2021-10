I portuali di Trieste mettono tutti d’accordo su un punto incontestabile (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non scendono a nessun compromesso sul Green pass, mettendosi in gioco fino in fondo: a meno di 24 ore dall’entrata in obbligo, stabilita per venerdì 15 ottobre, i nostri commerci sono sull’orlo del caos. Il nuovo “autunno caldo” parte da Trieste e rischia di fare effetto-domino in tutta Italia. Classe operaia nuovamente alla ribalta Erano anni L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non scendono a nessun compromesso sul Green pass, mettendosi in gioco fino in fondo: a meno di 24 ore dall’entrata in obbligo, stabilita per venerdì 15 ottobre, i nostri commerci sono sull’orlo del caos. Il nuovo “autunno caldo” parte dae rischia di fare effetto-domino in tutta Italia. Classe operaia nuovamente alla ribalta Erano anni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

ladyonorato : La determinazione, la lucidità e la fermezza dei #portuali di #Trieste sono esemplari. Questa è l’Italia che ci ren… - repubblica : Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro - Corriere : Green pass, autotrasportatori e portuali in sciopero: «Venerdì blocchiamo il Paese» - ETavoletti : RT @MinistroEconom1: Brutta gatta da perlare per il Governo sulla questione green pass: sarà difficile trasformare in fascisti i portuali d… - dramacoul : RT @byoblu: Inizierà domani mattina alle ore 7 (presso il varco n.4, Molo VII) il blocco delle operazioni nel porto di Trieste annunciato… -