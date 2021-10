Putin a Muratov, 'non violi la legge, il Nobel non è uno scudo' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vladimir Putin ha dichiarato che il Nobel per la Pace assegnato al direttore di Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, non protegge il giornalista dal poter essere bollato come "agente straniero" se dovesse ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vladimirha dichiarato che ilper la Pace assegnato al direttore di Novaya Gazeta, Dmitri, non protegge il giornalista dal poter essere bollato come "agente straniero" se dovesse ...

