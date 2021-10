Next Gen Car: al ROVAL il cantiere è aperto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lunedì e martedì scorso, la NASCAR ha testato le Next Gen Car al ROVAL, per il primo collaudo “stradale”. Il circuito ricavato dall’ovale di Charlotte ha dato la possibilità ai team di testare la nuova vettura nella versione quasi definitiva, con il telaio e le altre componenti assemblate da loro stessi. In questa fase, la federazione ha tirato le somme, arrivando ad importanti decisioni riguardo la componentistica delle vetture ed il pacchetto di potenza da impiegare nelle gare. La nuova macchina dovrà sottoporsi ad altre prove: si tornerà a Charlotte a novembre, per un test su ovale. In seguito, si andrà a Phoenix per la sessione di dicembre, poi a gennaio si girerà a Daytona ed al Bowman Gray Stadium. In quest’ultima location, si collauderà il pacchetto per il Busch Clash, che si correrà a febbraio al Coliseum di Los ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lunedì e martedì scorso, la NASCAR ha testato leGen Car al, per il primo collaudo “stradale”. Il circuito ricavato dall’ovale di Charlotte ha dato la possibilità ai team di testare la nuova vettura nella versione quasi definitiva, con il telaio e le altre componenti assemblate da loro stessi. In questa fase, la federazione ha tirato le somme, arrivando ad importanti decisioni riguardo la componentistica delle vetture ed il pacchetto di potenza da impiegare nelle gare. La nuova macchina dovrà sottoporsi ad altre prove: si tornerà a Charlotte a novembre, per un test su ovale. In seguito, si andrà a Phoenix per la sessione di dicembre, poi a gennaio si girerà a Daytona ed al Bowman Gray Stadium. In quest’ultima location, si collauderà il pacchetto per il Busch Clash, che si correrà a febbraio al Coliseum di Los ...

