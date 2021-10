Masters 1000 Indian Wells 2021, polemica Fognini-Tsitsipas: “Succede ogni volta” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fabio Fognini è uscito di scena al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021, non prima di aver lottato per tre set contro Stefanos Tsitsipas. Il greco è riuscito a fuoriuscire da una situazione particolarmente complessa, dopo aver subito un eloquente 6-2 al termine del primo parziale; in occasione del saluto finale, Fognini si è lamentato velatamente rivolgendosi a Tsitsipas, pungendo il greco per i continui coaching a distanza con il padre. Situazione certamente che non sorprende gli appassionati, considerando la mole significative di occasioni in cui si è verificata. L’azzurro ha espresso disappunto con espressioni come “Sai cosa intendo” e “Succede ogni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fabioè uscito di scena al terzo turno deldi, non prima di aver lottato per tre set contro Stefanos. Il greco è riuscito a fuoriuscire da una situazione particolarmente complessa, dopo aver subito un eloquente 6-2 al termine del primo parziale; in occasione del saluto finale,si è lamentato velatamente rivolgendosi a, pungendo il greco per i continui coaching a distanza con il padre. Situazione certamente che non sorprende gli appassionati, considerando la mole significative di occasioni in cui si è verificata. L’azzurro ha espresso disappunto con espressioni come “Sai cosa intendo” e “...

