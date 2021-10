Il maxi-incendio in un'azienda di logistica di Airola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio all'interno del capannone di un'azienda di logistica nel nucleo industriale di Airola. In poco tempo le fiamme, alimentate dai bancali in legno presenti in gran numero nel deposito, si sono propagate ad altri locali sprigionando una nube nera che ormai ricopre quella zona della valle Caudina. Al lavoro già da da due ore i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, ma è stato chiesto il rinforzo anche di altre squadre del comando provinciale di Benevento. Nelle vicinanze di via Sorlati, dove si trova l'azienda, ci sono anche abitazioni civili, oltre ad altre aziende e c'è il rischio che il fumo denso possa creare problemi agli abitanti. Nube tossica in Valle di Suessola a causa di un incendio ad Airola ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Un vastoè divampato nel primo pomeriggio all'interno del capannone di un'dinel nucleo industriale di. In poco tempo le fiamme, alimentate dai bancali in legno presenti in gran numero nel deposito, si sono propagate ad altri locali sprigionando una nube nera che ormai ricopre quella zona della valle Caudina. Al lavoro già da da due ore i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, ma è stato chiesto il rinforzo anche di altre squadre del comando provinciale di Benevento. Nelle vicinanze di via Sorlati, dove si trova l', ci sono anche abitazioni civili, oltre ad altre aziende e c'è il rischio che il fumo denso possa creare problemi agli abitanti. Nube tossica in Valle di Suessola a causa di unad...

