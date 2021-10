I Prelemi, non si perdono di vista: non riescono più a non farlo insieme… FOTO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Continua a gonfie vele la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I Prelemi, come li chiamano i fan, si sono conosciuti solo pochi mesi fa al Gf Vip… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Continua a gonfie vele la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I, come li chiamano i fan, si sono conosciuti solo pochi mesi fa al Gf Vip… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LOSCURO22 : Posso accettare il 26 come il giorno in cui è iniziato tutto, ma non il giorno in cui si sono fidanzati mi dispiace… - njumarosi : RT @Teresa_GN_: P: Stavi distratta.. G: Mi hai distratto tu.. P: E tu hai distratto me.. G: È colpa tua.. P: Allora me ne vado, gioca .. G… - mirkoblues : Tesoro, è così che va. Non puoi stravolgere l'amore perché lo ha già fatto lui con te ?? #PRELEMI - Libero41316546 : RT @Graziel28460337: Credo sia arrivato il momento di stilare delle regole per il Fandom 1. La data non si cambia. Continuate voi #prele… - PperchenoG : RT @_prelemi__: RT se non supererai mai neanche questo bacio #prelemi -