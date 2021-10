Barcellona, in via di definizione il rinnovo di un punto fermo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La dirigenza blaugrana è vicina ad ufficializzare il rinnovo di contratto di un punto fermo della squadra allenata da Ronald Koeman. Il nuovo accordo prevedrebbe anche l’inserimento di una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro. Pedri, Barcellona, rinnovo Il giocatore in questione Il giocatore vicino al rinnovo con il Barcellona sarebbe Pedri. Il nazionale spagnolo rinnoverebbe il suo contratto con la squadra catalana per 5 anni fino al 2026. l’ufficialità è attesa a giorni se non a ore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Barcellona: trattative avviate per blindare il gioiello del futuro LEGGI ANCHE: Barcellona, rottura totale con un calciatore: lui vuole andare via! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La dirigenza blaugrana è vicina ad ufficializzare ildi contratto di undella squadra allenata da Ronald Koeman. Il nuovo accordo prevedrebbe anche l’inserimento di una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro. Pedri,Il giocatore in questione Il giocatore vicino alcon ilsarebbe Pedri. Il nazionale spagnolo rinnoverebbe il suo contratto con la squadra catalana per 5 anni fino al 2026. l’ufficialità è attesa a giorni se non a ore. LEGGI ANCHE: Calciomercato: trattative avviate per blindare il gioiello del futuro LEGGI ANCHE:, rottura totale con un calciatore: lui vuole andare via! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

Advertising

24live_it : Barcellona, caduta calcinacci in via Papa Giovanni XXIII - - jaumeramonsole : «Lo stop al volo per Barcellona un danno per tutta la comunità» - mixailvoronov21 : @elnacionalcat Dalla Barcelona via fouri fascisti da qualsiasi tipo! La Barcellona una citta repubblicana!!! - zazoomblog : Barcellona rottura totale con un calciatore: lui vuole andare via! - #Barcellona #rottura #totale - SEMPREFMILAN : RT @theMilanZone_: ? #Collado del Barcellona non é una opzione per il Milan al momento via @86_longo -