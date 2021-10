"Activia e Danone insieme per le donne"

Advertising

lifestyleblogit : Guitart (Danone): “Activia sempre attenta al benessere delle persone” - -

Ultime Notizie dalla rete : Activia Danone

Adnkronos

Presentato a Milano il progetto Act4Change di. Il Direttore MarketingItalia spiega come il benessere delle persone sia sempre al centro degli obiettivi dell'azienda che in questo caso è pronta a intervenire in favore delle donne ..., sempre attenta alle tematiche sociali, lancia il programma Act4Change per aiutare le donne che hanno perso il lavoro durante la pandemia. La Direttrice HRItalia, Sonia Malaspina, sottolinea i passi avanti fatti dall'azienda negli ultimi 10 anni. 13 ottobre 2021L’iniziativa della multinazionale in collaborazione con Francesca Parviero, Linkbeat, e Adecco per diminuire il numero di donne disoccupate, aumentate a causa del Covid-19: oggi solo il 48,6% ha un la ...Danone, sempre attenta alle tematiche sociali, lancia il programma Act4Change per aiutare le donne che hanno perso il lavoro durante la pandemia. La ...