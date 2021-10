Concorso Ufficio processo 2022: previsti 1000 posti di funzionario (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuovo Concorso Ufficio processo previsto per il 2022, per l’assunzione di un totale di 1000 funzionari da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con decorrenza fissata al 1° gennaio 2023. Ad annunciarlo l’articolo 1 della Legge 134, del 27 settembre 2021, con lo scopo di: incrementare la capacità produttiva dell’Ufficio, fornire supporto al magistrato nell’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, fornire assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; fornire supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari. Concorso Ufficio del processo: Notizie La ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuovoprevisto per il, per l’assunzione di un totale difunzionari da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con decorrenza fissata al 1° gennaio 2023. Ad annunciarlo l’articolo 1 della Legge 134, del 27 settembre 2021, con lo scopo di: incrementare la capacità produttiva dell’, fornire supporto al magistrato nell’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, fornire assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; fornire supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari.del: Notizie La ...

