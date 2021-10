Coldplay intervistati in esclusiva da Rtl 102 5

Leggi su lopinionista

(Di martedì 12 ottobre 2021) MILANO – In occasione dell’uscita del nuovo, attesissimo album dei“Music Of The Spheres”, Nicoletta e Cecilia intervistano inper RTL 102.5 i. Venerdì 15 ottobre dalle 17 Chris Martin e Jonny Buckland, cantante e chitarrista dei, saranno ospiti in diretta durante Password in Radiovisione su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play. Un appuntamento imperdibile con la band numero uno al mondo per parlare del nuovo album “Music Of The Spheres”. Anticipato dal singolo Higher Power (Oro in Italia, per oltre 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana), e dalla collaborazione con le superstar coreane BTS in ‘My Universe’, “Music Of The Spheres” è il nono album della band inglese. L'articolo L'Opinionista.