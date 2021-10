Stasera in tv: Grande Fratello Vip e i Bastardi di Pizzofalcone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel Palinsesto di questa sera, 11 ottobre 2021, cosa vedere in tv? Scopriamolo con la guida di Solodonna: Su Rai 1: I Bastardi di Pizzofalcone, Rai 3: Presadiretta, Canale 5: Grande Fratello Vip, La7: City of Lies – L’ora della verità. Riportiamo di seguito i programmi in onda per le maggiori reti. Di seguito alleghiamo la guida di Solodonna ai programmi tv, cosa scegliere Stasera? Consultiamo la nostra guida TV, di oggi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel Palinsesto di questa sera, 11 ottobre 2021, cosa vedere in tv? Scopriamolo con la guida di Solodonna: Su Rai 1: Idi, Rai 3: Presadiretta, Canale 5:Vip, La7: City of Lies – L’ora della verità. Riportiamo di seguito i programmi in onda per le maggiori reti. Di seguito alleghiamo la guida di Solodonna ai programmi tv, cosa scegliere? Consultiamo la nostra guida TV, di oggi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Le parole di @EdDzeko, grande protagonista della sfida di stasera ?? - realvarriale : Vince con grande carattere @sscnapoli che piega in rimonta, dopo una partita dura, @acffiorentina.7mo successo con… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni stasera 11 ottobre: chi sono gli ospiti, concorrenti in nomination ed elimi… - trottolinad : Io invece mi auguro che Soleil venga nominata stasera e non salvata e che un paio di soggettine capitino contro di… - BubuOrsetto : @a_meluzzi Professore , stasera vederla azzittire quei ciarlatani è stata una grande soddisfazione ..La preghiamo d… -