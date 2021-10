Scuola, quarantena per tutta la classe solo in caso di 3 positivi. Le nuove regole Iss verso l’ok delle Regioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra pochi giorni la quarantena a Scuola sarà ridotta. Si punta così a far calare l’uso della didattica a distanza che in questo primo mese di lezioni è ricomparsa in seguito ai casi di positività tra i banchi. La nuova bozza di “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid 19” predisposta dall’Istituto superiore di sanità e dai ministeri dell’Istruzione e della Salute, attende l’ok delle Regioni che dovrebbe arrivare a giorni. Si tratta di poche pagine che contengono, tuttavia, un cambiamento rilevante. Se si riscontra un positivo in aula, alle primarie o alle secondarie, i compagni saranno sottoposti a “sorveglianza con testing” attraverso un tampone rapido o molecolare. Se il risultato sarà negativo potranno tornare a far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra pochi giorni lasarà ridotta. Si punta così a far calare l’uso della didattica a distanza che in questo primo mese di lezioni è ricomparsa in seguito ai casi dità tra i banchi. La nuova bozza di “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid 19” predisposta dall’Istituto superiore di sanità e dai ministeri dell’Istruzione e della Salute, attendeche dovrebbe arrivare a giorni. Si tratta di poche pagine che contengono,via, un cambiamento rilevante. Se si riscontra un positivo in aula, alle primarie o alle secondarie, i compagni saranno sottoposti a “sorveglianza con testing” attraun tampone rapido o molecolare. Se il risultato sarà negativo potranno tornare a far ...

SkyTG24 : Scuola, in arrivo nuove regole per la quarantena: le ipotesi - Roxy19794 : RT @GiulioMarini2: .?@GPDP_IT? ?@EU_Justice? bene la misura per un solo positivo; al secondo positivo, inaccettabile trattamento differenzi… - Signor_Chester : RT @GiulioMarini2: .?@GPDP_IT? ?@EU_Justice? bene la misura per un solo positivo; al secondo positivo, inaccettabile trattamento differenzi… - ellellev_ : RT @AvvocatoGuerra: ?? L'OBIETTIVO È COMBATTERE IL COVID O LA DAD NELLE SCUOLE? @ideascuola #scuola #dad #quarantena - Patriziapattys : @maurovanetti @massimosandal anche restrizioni minime vengono criminalizzate con lo spettro dei danni psicologici,… -