In volata contro la maxi-tassa sulla sigaretta elettronica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dieci anni fa era un fumatore incallito, svuotava quasi due pacchetti al giorno. Poi Umberto Roccatti ha provato la sigaretta elettronica: «Dopo un mese correvo più velocemente sul tapis roulant, sentendo molta meno fatica. A tavola ho ritrovato i sapori, quel fastidio in gola che mi accompagnava ogni giorno è scomparso per sempre». Dieci anni più tardi, per la seconda volta, si è confermato un maratoneta sui pedali: ha coperto oltre 700 chilometri in bicicletta in quattro giorni consecutivi, senza un filo di acido lattico («mi ero allenato bene»), nonostante il tormento di un'influenza, rognoso ostacolo dell'ultimo minuto che ha reso il compito ancora più tortuoso. Roccatti non è solo un atleta amatoriale, usando la definizione che dà di sé per ridimensionarsi, ma il presidente di Anafe, l'Associazione nazionale dei produttori di fumo elettronico ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dieci anni fa era un fumatore incallito, svuotava quasi due pacchetti al giorno. Poi Umberto Roccatti ha provato la: «Dopo un mese correvo più velocemente sul tapis roulant, sentendo molta meno fatica. A tavola ho ritrovato i sapori, quel fastidio in gola che mi accompagnava ogni giorno è scomparso per sempre». Dieci anni più tardi, per la seconda volta, si è confermato un maratoneta sui pedali: ha coperto oltre 700 chilometri in bicicletta in quattro giorni consecutivi, senza un filo di acido lattico («mi ero allenato bene»), nonostante il tormento di un'influenza, rognoso ostacolo dell'ultimo minuto che ha reso il compito ancora più tortuoso. Roccatti non è solo un atleta amatoriale, usando la definizione che dà di sé per ridimensionarsi, ma il presidente di Anafe, l'Associazione nazionale dei produttori di fumo elettronico ...

