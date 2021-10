Assalto alla Cgil, Landini dopo la visita di Draghi: “Vicinanza del governo non è un fatto scontato” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ho fatto presente al presidente Draghi che sabato nel corso della nostra manifestazione avanzeremo la richiesta di scioglimento delle forze che si richiamano al fascismo, come prevede la Costituzione. Un provvedimento che consideriamo necessario e sul quale Draghi ha detto che ne discuteranno nei prossimi giorni. Per noi è una delle ragioni della manifestazione”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini al termine della visita del premier Draghi alla sede del sindacato. “La Vicinanza alla Cgil a tutto il movimento sindacale e a tutti i lavoratori da parte del governo – – ha poi sottolineato – non è un fatto scontato ma importante e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Hopresente al presidenteche sabato nel corso della nostra manifestazione avanzeremo la richiesta di scioglimento delle forze che si richiamano al fascismo, come prevede la Costituzione. Un provvedimento che consideriamo necessario e sul qualeha detto che ne discuteranno nei prossimi giorni. Per noi è una delle ragioni della manifestazione”. Lo ha detto il segretario dellaMaurizioal termine delladel premiersede del sindacato. “Laa tutto il movimento sindacale e a tutti i lavoratori da parte del– – ha poi sottolineato – non è unma importante e ...

