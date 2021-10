Pnrr | sos sindaci del Mezzogiorno | i Comuni senza tecnici | subito il bando

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr sos

ilmattino.it

... che diventerà un ospedale di comunità ( soggetto a finanziamento), come previsto nel modello di sanità di prossimità , promosso da Regione Lombardia, in attuazione del. Da sinistra: Antonietta ...Nella corsa del, c'è un punto su cui fermare il treno sarebbe un atto di coraggio. Il punto è quello che ...Fulvi del CNCM - Coordinamento Nazionale Comunità per Minori e Samantha Tedesco di...La suddivisione delle risorse del Pnrr, tra Nord e Sud del Paese, è una questione sempre all'ordine del giorno. I sindaci meridionali rilanciano la polemica sulla quota destinata agli ...