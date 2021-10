Juventus | Lippi ricorda Nedved | “La partita più importante della mia vita la giocherei con lui”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Al Festival dello Sport, Marcelloex allenatore, ma anche condottieroNazionale Azzurra vincitrice di Germania 2006, hato i bei momenti passati sulla panchinaVecchia Signora, aggiungendo, in particolare, una chicca su Pavel, ora divenuto Vice Presidente del club, ma che allora fu uno dei punti cardineformazione dell’ex tecnico viareggino. LEGGI ANCHE:, dopo la sosta il rientro degli infortunati: tutte le alternative di Allegri Queste le sue parole, riprese da TuttoMercatoWeb.com: “Nel 2003, con la Juve, abbiamo massacrato il calcio spagnolo, abbiamo vinto anche contro il Barcellona. Sono convinto che durante Milan-se ci fosse stato ...

Marcellotorna sulla finale di Champions League tra Milan enel 2003 e confessa che quella gara avrebbe potuto vincerla Intervistato al Festival dello Sport di Trento , Marcelloè ...8 Marcello, ex allenatore della Juve , ricorda la finale di Champions League persa dai bianconeri contro ... Sono convinto che durante Milan -se ci fosse stato Nedved avremmo vinto noi. ...Marcello Lippi, ex c.t. della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Festival dello Sport: "Ci sono tanti allenatori bravi, ad ...Al Festival dello Sport, Marcello Lippi ex allenatore della Juventus, ma anche condottiero della Nazionale Azzurra vincitrice di Germania 2006, ha ricordato i bei momenti passati sulla panchina della ...