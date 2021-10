Nella clip i due interpretano una nonna (rimasta vedova da poco) e nipote (Di sabato 9 ottobre 2021) Hailey e Justin Bieber, scatti da un matrimonio guarda le foto Una top model corteggiata dai brand più famosi? Una sensuale attrice tutta curve? Una ballerina dalle movenze sensuali? Niente di tutto questo, ma molto, molto di più. Per il video della sua nuova canzone, Ghost, Justin Bieber, 27 anni, ha voluto accanto a sé un simbolo del cinema a livello internazionale, una vera diva che, per restare sulla cresta dell’onda, non ha bisogno di spogliarsi o ammiccare sensualmente alle telecamere. Diane Keaton, 75, è la nuova protagonista femminile del romantico video diretto da Colin Tilley, che vede i due volti noti ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 ottobre 2021) Hailey e Justin Bieber, scatti da un matrimonio guarda le foto Una top model corteggiata dai brand più famosi? Una sensuale attrice tutta curve? Una ballerina dalle movenze sensuali? Niente di tutto questo, ma molto, molto di più. Per il video della sua nuova canzone, Ghost, Justin Bieber, 27 anni, ha voluto accanto a sé un simbolo del cinema a livello internazionale, una vera diva che, per restare sulla cresta dell’onda, non ha bisogno di spogliarsi o ammiccare sensualmente alle telecamere. Diane Keaton, 75, è la nuova protagonista femminile del romantico video diretto da Colin Tilley, che vede i due volti noti ...

