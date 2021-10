Lo scudetto tornerà a viaggiare lungo l’Autostrada del Sole? (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Quasi 800 km di strada, 8 anni – o poco più – di duro lavoro per completarla, un investimento da 270 miliardi di lire. Stiamo parlando dell’Autostrada del Sole, simbolo di un’Italia nella quale lo Stato, sull’insegnamento del periodo precedente, è ancora capace di fare l’imprenditore. Siamo a cavallo degli anni ‘50 e ‘60 e mentre l’economia italiana prospera come non mai, la “civiltà del lavoro” – altro concetto ereditato dalla prima metà del secolo – è davvero l’elemento fondante della Repubblica.Come si suol dire, l’A1 allaccia lo stivale – per davvero – da Milano a Napoli. Passando per le maggiori città del giardino dell’impero (Bologna, Firenze e Roma). Si avvicinano così gli operai del sud alle fabbriche del nord e la produzione settentrionale ai mercati del mezzogiorno. L’Italia è una macchina da corsa a cui piace ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Quasi 800 km di strada, 8 anni – o poco più – di duro lavoro per completarla, un investimento da 270 miliardi di lire. Stiamo parlando deldel, simbolo di un’Italia nella quale lo Stato, sull’insegnamento del periodo precedente, è ancora capace di fare l’imprenditore. Siamo a cavallo degli anni ‘50 e ‘60 e mentre l’economia italiana prospera come non mai, la “civiltà del lavoro” – altro concetto ereditato dalla prima metà del secolo – è davvero l’elemento fondante della Repubblica.Come si suol dire, l’A1 allaccia lo stivale – per davvero – da Milano a Napoli. Passando per le maggiori città del giardino dell’impero (Bologna, Firenze e Roma). Si avvicinano così gli operai del sud alle fabbriche del nord e la produzione settentrionale ai mercati del mezzogiorno. L’Italia è una macchina da corsa a cui piace ...

infoitsport : Milan, Pioli: 'Siamo in 5 per lo Scudetto con la Juve che tornerà presto sotto' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Milan, Pioli: “5-6 squadre per lo scudetto, la Juve tornerà”: Milan, Pi… - tuttonapoli : Milan, Pioli: 'Siamo in 5 per lo Scudetto con la Juve che tornerà presto sotto' - TuttoMercatoWeb : Milan, Pioli: 'I candidati allo scudetto sono sempre gli stessi cinque o sei. La Juve tornerà' - TempiRossoneri : #Pioli a #IlGiornale: il #Milan è cresciuto ma le pretendenti allo Scudetto non sono cambiate: la Juve tornerà sott… -

Ultime Notizie dalla rete : scudetto tornerà Milan, Pioli: '5 - 6 squadre per lo scudetto ma noi ci proveremo' ...Milan è molto cresciuto e ha ancora margini di miglioramento ma il panorama dei pretendenti allo Scudetto non è cambiato: i candidati sono sempre gli stessi, cinque o sei , con la Juve che tornerà ...

Torino - Napoli, Meret tra i pali: Ospina in Colombia fino a sabato Il difensore estremo tornerà a Napoli il prossimo sabato, dunque per la sfida in programma il ...è assolutamente pronto.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Cassano parla di scudetto ...

Lo scudetto tornerà a viaggiare lungo l’Autostrada del Sole? Il Primato Nazionale ...Milan è molto cresciuto e ha ancora margini di miglioramento ma il panorama dei pretendenti allonon è cambiato: i candidati sono sempre gli stessi, cinque o sei , con la Juve che...Il difensore estremoa Napoli il prossimo sabato, dunque per la sfida in programma il ...è assolutamente pronto.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Cassano parla di...