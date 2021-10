F 1 | GP Turchia - Libere 3 | sotto la pioggia il più rapido è Gasly

Leggi su quattroruote

(Di sabato 9 ottobre 2021) arrivata lanella terza sessione di provedel Gran Premio di. Al termine dell'ultima ora di prove a disposizione prima delle qualifiche, Pierreè riuscito a segnare il giro più veloce. Il francese della Scuderia AlphaTauri ha preceduto le due Red Bull Racing di Max Verstappen e Sergio Perez. Difficile l'interpretazione sul bagnato. La sessione è cominciata con la pista molto bagnata e l'AlphaTauri è stata proprio la prima a scendere in pista, montando sulle AT02 die Tsunoda le gomme da bagnato estremo. Solo più avanti si è formata una traiettoria più asciutta che ha portato tutti a montare le gomme intermedie, nonostante le condizioni di pista difficili. Questo asfalto resta complesso da interpretare in condizioni di bagnato e in alcuni tratti si formano delle ...