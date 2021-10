Deddy: "Sento di essere arrivato su Giove, ma resto con i piedi per terra" (Di sabato 9 ottobre 2021) E a Tgcom24 confessa: 'Il successo non mi ha cambiato'. Leggi Anche Al via la 21esima edizione di 'Amici': Maria De Filippi presenta i nuovi allievi e c'è anche il figlio di Gigi D'Alessio Deddy ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) E a Tgcom24 confessa: 'Il successo non mi ha cambiato'. Leggi Anche Al via la 21esima edizione di 'Amici': Maria De Filippi presenta i nuovi allievi e c'è anche il figlio di Gigi D'Alessio...

Advertising

esauritatorino : Non io che non sapevo dell’Intervista delle 15 e mentre sono dalla parrucchiera sento dalla radio “tra poco arriva… - Purple_Roxy_5 : Mi piacciono tutte ma la mia preferita è 'Piccoli brividi'...la so già a memoria dopo 2 ascolti e mentre la sento m… - 1019_rita : ANNALISA E DEDDY ASSIEME IO MI SENTO MALE - luceecenere_ : Io mi sento male ogni volta che nominano la palestra perché mi vengono sempre in mente Deddy e Sangio - Elipare_ : Comunque non è normale che io sono fuori scuola che devo prendere una bambina e mi sento deddy… la gente mi prenderà per pazza -