Akasha e registri akashici | se fossimo immersi in una sostanza che non vediamo?

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ogni individuo, nel corso della sua vita, attraversa diverse situazioni, avvenimenti, stati d’animo, emozioni, sia a livello conscio che inconscio. E questo per estensione, vale per tutto ciò che è esistente, andando a formare un’enorme insieme di memorie, che vive tutto intorno a noi e in cui sono raccolte tutte le informazioni che ci riguardano e che sono parte del nostro passato, presente e possibile futuro. Un’enorme “biblioteca” universale, l’, a cui è possibile accedere virando la propria esistenza verso una direzione di risoluzione, consapevolezza e apprendimento. Ma cosa si intende realmente con questo termine? Di cosa si tratta e come si fa per accedere a questo enorme bagaglio di informazioni personali e collettive e che, di fatto, collegano ogni cosa in una rete sottile di connessioni ed energia?: cosa significa? Prima di ...