"Xiao Xiao" e "Lei Lei", il nome dei due baby panda nati a Tokyo (Di venerdì 8 ottobre 2021) I gemelli di panda nati allo Zoo Ueno di Tokyo lo scorso giugno hanno finalmente un nome: il maschietto si chiamerà Xiao Xiao, la femminuccia Lei Lei. Nelle immagini, fornite dallo zoo, a sinistra ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) I gemelli diallo Zoo Ueno dilo scorso giugno hanno finalmente un: il maschietto si chiamerà, la femminuccia Lei Lei. Nelle immagini, fornite dallo zoo, a sinistra ...

Advertising

shourilatus : AHH ASUUUUU XIAO OMORASHI ???????????? AMEN!!!! - iaOohto : @ifswjays Xiao e Venti de Genshin Impact - rosethorn_BS : In attesa di un suo rerun, il mio profilo Twitter sarà di sua proprietà #XIAO #xiaorenun #GenshinImpact #miHoYo - AL4TVS : non mi fanno salvare per xiao in pace mi ostacolano in tutti modi mhy mi avrai sulla coscienza se non riesco a pren… - somniami : @lianasomnia anche xiao ting però non scherza è molto letale quella ragazza -