Morisi verso l'archiviazione. La chat conferma: "Non fu lui a portare la droga dello stupro" (Di venerdì 8 ottobre 2021) La chat tra l'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini e i due escort rumeni fa avviare l'indagine contro Luca Morisi verso l'archiviazione. La conversazione avvenuta nella notte del 14 agosto confermerebbe infatti che non fu Morisi a procurare il flacone di Ghb, la droga dello stupro trovato nello zaino dei due ragazzi perquisiti dai carabinieri. A darne notizia è il Corriere della Sera. I magistrati ora attendono l'esito delle analisi sul liquido e poi solleciteranno dunque la chiusura del fascicolo. Le chat sono quelle conservate da Alexander, il ragazzo contattato attraverso il sito di incontri a pagamento Grindr. Nelle conversazioni si specifica che furono i ragazzi a proporre di ...

