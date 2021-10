Boban su Donnarumma: “Il Milan ha sbagliato a perderlo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zvonomir Boban a Sport Week, inserto della Gazzetta dello Sport, in edicola domattina (qui per un altro suo passaggio), ha parlato anche della questione Donnarumma e dell’addio al Milan . L’ex dirigente del Milan ha così parlato in merito: “Non è stato giusto rinunciare a lui. Non è da Milan. Fatico ad accettarlo nonostante Maignan sia un ottimo portiere. Se pensiamo al Milan come un grande club, non può perdere il migliore al mondo nel suo ruolo. Lui è un fenomeno, uno che può entrare nella storia del calcio. Non riesco a giustificare la sua partenza”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zvonomira Sport Week, inserto della Gazzetta dello Sport, in edicola domattina (qui per un altro suo passaggio), ha parlato anche della questionee dell’addio al. L’ex dirigente delha così parlato in merito: “Non è stato giusto rinunciare a lui. Non è da. Fatico ad accettarlo nonostante Maignan sia un ottimo portiere. Se pensiamo alcome un grande club, non può perdere il migliore al mondo nel suo ruolo. Lui è un fenomeno, uno che può entrare nella storia del calcio. Non riesco a giustificare la sua partenza”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

