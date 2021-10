“Sono Lucifer”, coppia con bimbo aggredita in Via Lanciani da un 32enne (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non potete arrestarmi, Sono Lucifer“. Ha risposto così ieri sera ai carabinieri mentre cercavano di arrestarlo un ragazzo somalo di 32 anni. Aveva appena aggredito in via Lanciani, quartiere Nomentano, una coppia con un neonato. Ma non solo. Aveva anche preso a pugni un giovane di 14 anni. E si era poi dato alla fuga per cercare di evitare l’arresto. Ma non c’è riuscito. Leggi anche: Roma, dopo i cinghiali arrivano gli istrici: le immagini fanno il giro del web Pugni e schiaffi al minorenne cha difeso la coppia L’aggressione avviene ieri pomeriggio, mercoledì 6 ottobre. Un extracomunitario, di origini somale, mentre era in via Lanciani inizia a molestare una coppia. I due cercano protezione, visto che la madre ha in braccio il neonato. In difesa arriva un 14enne. Che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non potete arrestarmi,“. Ha risposto così ieri sera ai carabinieri mentre cercavano di arrestarlo un ragazzo somalo di 32 anni. Aveva appena aggredito in via, quartiere Nomentano, unacon un neonato. Ma non solo. Aveva anche preso a pugni un giovane di 14 anni. E si era poi dato alla fuga per cercare di evitare l’arresto. Ma non c’è riuscito. Leggi anche: Roma, dopo i cinghiali arrivano gli istrici: le immagini fanno il giro del web Pugni e schiaffi al minorenne cha difeso laL’aggressione avviene ieri pomeriggio, mercoledì 6 ottobre. Un extracomunitario, di origini somale, mentre era in viainizia a molestare una. I due cercano protezione, visto che la madre ha in braccio il neonato. In difesa arriva un 14enne. Che ...

Advertising

VittoriaB12 : RT @Signorasinasce: Africano massacra bambino in strada a #Parma : “Sono Lucifer” - CorriereCitta : “Sono Lucifer”, coppia con bimbo aggredita in Via Lanciani da un 32enne - NazzarenoMi : RT @Signorasinasce: Africano massacra bambino in strada a #Parma : “Sono Lucifer” - ciafapino : RT @Signorasinasce: Africano massacra bambino in strada a #Parma : “Sono Lucifer” - ernluccar : RT @Signorasinasce: Africano massacra bambino in strada a #Parma : “Sono Lucifer” -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Lucifer Picchia un 14enne e minaccia i carabinieri: "Sono Lucifer Morningstar!" "Sono Lucifer Morningstar, lasciatemi stare!". Così un 32enne somalo, di origini italiane, ai carabinieri che lo avevano bloccato nei pressi di via Lanciani e circonvallazione Nomentana dopo che aveva ...

Tutti pazzi per 'Squid Game' ... così accattivante e così piena di tradizioni, tanto è vero che nel catalogo ci sono diversi titoli ... tanto da riuscire a scalzare il primato a La casa di carta, Sex Education e Lucifer, storici ...

Paura in via Lanciani: "sono Lucifer" e in strada aggredisce coppia con bimbo e un ragazzino di 14 anni Repubblica Roma Picchia un 14enne e minaccia i carabinieri: «Sono Lucifer Morningstar!» Un italo-somalo senza fissa dimora, di 32 anni, è stato arrestato nella notte di mercoledì vicino via Lanciani. Si è spacciato per il protagonista di una serie tv su Netflix. Processato giovedì mattin ...

La casa di carta, ultimi episodi: quando arriveranno su Netflix Tanti appassionati de La casa di carta sono in attesa degli ultimi episodi. Ecco quando arriverà la fine della quinta stagione su Netflix ...

Morningstar, lasciatemi stare!". Così un 32enne somalo, di origini italiane, ai carabinieri che lo avevano bloccato nei pressi di via Lanciani e circonvallazione Nomentana dopo che aveva ...... così accattivante e così piena di tradizioni, tanto è vero che nel catalogo cidiversi titoli ... tanto da riuscire a scalzare il primato a La casa di carta, Sex Education e, storici ...Un italo-somalo senza fissa dimora, di 32 anni, è stato arrestato nella notte di mercoledì vicino via Lanciani. Si è spacciato per il protagonista di una serie tv su Netflix. Processato giovedì mattin ...Tanti appassionati de La casa di carta sono in attesa degli ultimi episodi. Ecco quando arriverà la fine della quinta stagione su Netflix ...