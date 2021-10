Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la terza puntata di Lui è peggio di me, la nuova edizione del “sit show” condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. dove vedere la terza puntata di Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La terza puntata del programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Lui è ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda ladi Lui èdi me, la nuova edizione del “sit show” condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo.ladi Lui èdi me intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladel programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Lui è ...

Advertising

Marco94607833 : RT @amodio_enzo: @becca22cr7 @FPanichi @CarloCalenda Per vicende personali mie e della mia famiglia, io avrei giudicato molto peggio un inv… - Ioyellow46 : @FarSenza E gli augurii una sophie? Di male in peggio , fidati è la meno umile li, fattelo dire da chi la seguiva a… - abussola57 : Ha lasciato il PD ma continua ad avere amici,ho rettificato scrivendo ex,mai scritto che lui è in parlamento o al g… - Drezzimovic : RT @milan_corner: @Drezzimovic Alciato: 4.5, non è più quello di Manenti , gli anni si fanno sentire e lui invecchia come il latte Alex G… - Dal_dani83 : @lella_84 @meleonoray Eh lo so...come l'immagine molto chiara nel fragman che poi non hanno messo di lui che trova… -