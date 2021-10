Luana, morta stritolata per puro lucro: “Macchinario manomesso per produrre 8% in più” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Pistoia, 7 ott — La Procura di Prato ha chiuso le indagini per la tragica morte di Luana D’Orazio, la 22enne mamma di un bimbo che il 3 maggio scorso è deceduta stritolata da un orditoio della ditta «Orditura Luana», azienda tessile di Montemurlo in cui era impiegata. Per la sua morte sono indagati la titolare Luana Coppini, il marito Daniele Faggi, considerato l’amministratore di fatto, e il tecnico manutentore Mario Cusimano. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Lo riporta Il Messaggero. La ricostruzione della morte di Luana Questa la ricostruzione della Procura di Prato. Alle 9,45 di quella mattina Luana aveva acceso l’orditoio in modalità automatica, per poi rimanere impigliata, appena un minuto dopo, al comando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Pistoia, 7 ott — La Procura di Prato ha chiuso le indagini per la tragica morte diD’Orazio, la 22enne mamma di un bimbo che il 3 maggio scorso è decedutada un orditoio della ditta «Orditura», azienda tessile di Montemurlo in cui era impiegata. Per la sua morte sono indagati la titolareCoppini, il marito Daniele Faggi, considerato l’amministratore di fatto, e il tecnico manutentore Mario Cusimano. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Lo riporta Il Messaggero. La ricostruzione della morte diQuesta la ricostruzione della Procura di Prato. Alle 9,45 di quella mattinaaveva acceso l’orditoio in modalità automatica, per poi rimanere impigliata, appena un minuto dopo, al comando ...

eziomauro : Luana D'Orazio, morta per aumentare i guadagni dell'8%: chiuse le indagini - Corriere : Luana D’Orazio morta per aumentare dell’8% la produzione dell’orditoio - fanpage : Sono stati raccolti 33mila euro per il futuro del piccolo Alessio, il bimbo di appena 5 anni che ha perso la madre… - NonmaBrg : RT @AanaaLm13: Luana D'orazio è morta per un 8% di produttività in più. Non è l'incipit di un racconto horror: è la realtà. Di #mortisullav… - NelaBombelli : RT @IlPrimatoN: Ecco quanto vale la vita di un'operaia -