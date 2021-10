Kate Middleton in terapia di coppia con la sorella Pippa (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cosa non si fa per un fratello o una sorella. Lo sa bene Kate Middleton che, insieme a Pippa, ha scelto di andare in terapia per risolvere alcuni problemi familiari. A raccontarlo, proprio come si legge su Hello!, è il fratello della Duchessa di Cambridge, James Middleton, fresco sposo di Alizée Thevenet. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Kate Middleton Kate Middleton va in terapia In occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mondiale, in calendario il 10 ottobre, il magazine britannico Hello! è ritornato su una confessione pubblica che James Middleton, fratello di Pippa e Kate Middleton, fece al Telegraph nel 2019 rivelando anche ... Leggi su amica (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cosa non si fa per un fratello o una. Lo sa beneche, insieme a, ha scelto di andare inper risolvere alcuni problemi familiari. A raccontarlo, proprio come si legge su Hello!, è il fratello della Duchessa di Cambridge, James, fresco sposo di Alizée Thevenet. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUva inIn occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mondiale, in calendario il 10 ottobre, il magazine britannico Hello! è ritornato su una confessione pubblica che James, fratello di, fece al Telegraph nel 2019 rivelando anche ...

Advertising

vogue_italia : Il tailleur viola sarà un must-have questo autunno. Ecco come lo indossa Kate (in versione super chic ??)… - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Un abito in stile Royal firmato Zara. Kate Middleton continua ad amare la moda low cost. Ecco le foto e i dettagli ?? http… - IOdonna : La duchessa fatto ricerche su quattro generazioni della sua famiglia. E ha scoperto minatori, carpentieri (ma anche… - Euridice2019 : Ma è vero che Kate Middleton è incinta? #Royalfamily - atlanticavill : collezione di souvenir su Kate Middleton #disneydramaclub -