Biden e Xi si vedranno virtualmente Ma su Taiwan e commercio sono lontani

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Entro l’anno il presidente statunitense Joee l’omologo cinese Xi Jinping si incontreranno– non sarà di persona, dunque, visto che il leader di Pechino, come conferma l’assenza al G20 di Roma, vuole evitare viaggi all’estero e contatti pubblici ancora per diversi mesi. Il summit è concordato dal consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan e dal top diplomat Yang Jiechi nel corso di una lunga riunione, durata sei ore, a Zurigo, in Svizzera. Il vertice tra i due leader, dunque, non si terrà a Roma a margine del G20 di fine mese. LA VERSIONE AMERICANA… Come conferma la nota diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro, il faccia a faccia “segue la telefonata del 9 settembre tra il presidentee il presidente Xi, in cui i leader hanno discusso l’importanza di mantenere linee di comunicazione ...