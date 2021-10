Apple va oltre CarPlay: c'è un progetto per gestire l'auto dall'iPhone (Di giovedì 7 ottobre 2021) La società starebbe lavorando a una tecnologia per controllare da remoto climatizzazione, quadro, radio e sedili A oggi, l’interfaccia CarPlay è utilizzata da milioni di automobilisti in tutto il mondo per controllare la musica, ottenere indicazioni stradali ed effettuare telefonate a bordo delle proprie auto. Ora, però, Apple pare decisa ad espandere la sua portata all'interno dei veicoli. È quanto sostiene Bloomberg, che … Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 ottobre 2021) La società starebbe lavorando a una tecnologia per controllare da remoto climatizzazione, quadro, radio e sedili A oggi, l’interfacciaè utilizzata da milioni dimobilisti in tutto il mondo per controllare la musica, ottenere indicazioni stradali ed effettuare telefonate a bordo delle proprie. Ora, però,pare decisa ad espandere la sua portata all'interno dei veicoli. È quanto sostiene Bloomberg, che …

