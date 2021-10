A2A, Patuano “16 miliardi per la transizione energetica” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Il nostro ruolo è fare. Per fare occorre investire: noi abbiamo un piano industriale che comprende 16 miliardi di investimento sulla transizione energetica e l’economia circolare”. Lo ha detto Marco Patuano, presidente di A2A, a margine dell’evento “Le svolte giuste”. bla/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Il nostro ruolo è fare. Per fare occorre investire: noi abbiamo un piano industriale che comprende 16di investimento sullae l’economia circolare”. Lo ha detto Marco, presidente di A2A, a margine dell’evento “Le svolte giuste”. bla/sat/red su Il Corriere della Città.

