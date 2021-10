"Salvini e Letta non sono scemi" Cacciari svela le carte, ma quale Draghi: corsa al Colle, tutto già scritto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Massimo Cacciari è molto richiesto per commentare i risultati emersi al primo turno delle elezioni amministrative. Risultati che per ora sorridono molto di più al centrosinistra che al centrodestra, con quest'ultimo che però può ancora salvare la situazione con i ballottaggi di Roma e Torino. Intervistato da Alberto Maggi su affaritaliani.it, per l'ex sindaco di Venezia il dato principale emerso dalle urne è “la sconfitta di Salvini che costringerà la Lega a resettarsi profondamente”. Una questione che però non intacca minimamente il governo presieduto da Mario Draghi, ma che riguarda unicamente gli equilibri interni al Carroccio: “Dovrà con maggiore decisione seguire la linea dei presidenti di Regione e di Giorgetti”. Ciò però non significa che la leadership di Matteo Salvini sia a rischio: “Assolutamente no ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Massimoè molto richiesto per commentare i risultati emersi al primo turno delle elezioni amministrative. Risultati che per ora sorridono molto di più al centrosinistra che al centrodestra, con quest'ultimo che però può ancora salvare la situazione con i ballottaggi di Roma e Torino. Intervistato da Alberto Maggi su affaritaliani.it, per l'ex sindaco di Venezia il dato principale emerso dalle urne è “la sconfitta diche costringerà la Lega a resettarsi profondamente”. Una questione che però non intacca minimamente il governo presieduto da Mario, ma che riguarda unicamente gli equilibri interni al Carroccio: “Dovrà con maggiore decisione seguire la linea dei presidenti di Regione e di Giorgetti”. Ciò però non significa che la leadership di Matteosia a rischio: “Assolutamente no ...

Advertising

fattoquotidiano : Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5… - diMartedi : #Letta su #elezioni2021: 'E' un risultato molto positivo e importante. 6 mesi fa non immaginavo un risultato così..… - repubblica : Delega fiscale, Salvini: 'Assenza della Lega in cdm? Non e' l'oroscopo, Draghi cambi metodo'. Letta: 'Strappo gravi… - monicaguerzoni : Enrico #Letta al @Corriere : “ #Salvini problema per l’Italia, vuole far saltare il banco” #governo #Draghi #Pd… - Linkiesta : Salvini è un problema per l’Italia, dice Enrico Letta -