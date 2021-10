Nuova Irpef, addio Irap e riforma catasto: ecco la delega fiscale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato la delega fiscale, che prevede di rimettere ordine al sistema secondo quattro princìpi cardine: taglio delle microtasse, semplificazione delle norme, progressività dell’impianto e lotta all’evasione. Tempi più lunghi per la riforma del catasto. In primis, nelle intenzioni del governo la futura riforma punta a stimolare la crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; secondo, la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi; terzo, la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato la, che prevede di rimettere ordine al sistema secondo quattro princìpi cardine: taglio delle microtasse, semplificazione delle norme, progressività dell’impianto e lotta all’evasione. Tempi più lunghi per ladel. In primis, nelle intenzioni del governo la futurapunta a stimolare la crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del caricosui fattori di produzione; secondo, la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi; terzo, la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia ...

