Il Napoli e il fantacalcio parte 1, i migliori difensori (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Napoli nella realtà vola, non si ferma, sette partite e sette vittorie. Con la pausa nazionali, è arrivato il momento di tirare le prime somme per quanto riguarda l'altra parte, quella virtuale, quella fantacalcistica. In questa prima parte si vedranno i migliori difensori e il migliore portiere per fantamedia. In porta la battaglia è serrata, sia per Spalletti che al fantacalcio, tra i due, nonostante un'ottima fantamedia per entrambi, la spunta il portiere colombiano. Ospina-Napoli-fantacalcio Ospina: media voto 6.4, fantamedia 6. Solamente due gol subiti in cinque partite. Meret: media voto 6.25, fantamedia 5.75. Il portiere italiano ha disputato due partite, subendo un solo gol. In difesa sono cinque i giocatori che hanno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilnella realtà vola, non si ferma, sette partite e sette vittorie. Con la pausa nazionali, è arrivato il momento di tirare le prime somme per quanto riguarda l'altra, quella virtuale, quella fantacalcistica. In questa primasi vedranno ie il migliore portiere per fantamedia. In porta la battaglia è serrata, sia per Spalletti che al, tra i due, nonostante un'ottima fantamedia per entrambi, la spunta il portiere colombiano. Ospina-Ospina: media voto 6.4, fantamedia 6. Solamente due gol subiti in cinque partite. Meret: media voto 6.25, fantamedia 5.75. Il portiere italiano ha disputato due partite, subendo un solo gol. In difesa sono cinque i giocatori che hanno ...

Advertising

gilnar76 : Il #Napoli e il fantacalcio parte 1, i migliori difensori #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Il Napoli e il fantacalcio parte 1, i migliori difensori - Fantacalcio : Spalletti a Napoli tiene a uno schema: quello per far ragionare l’emotività - Juniorkalypo : RT @DiMarzio: 7 vittorie su 7 non sono un caso. Come #Spaletti ha plasmato il suo @sscnapoli (e il nostro #Fantacalcio) Dal nostro network… - aquah_doris : RT @DiMarzio: 7 vittorie su 7 non sono un caso. Come #Spaletti ha plasmato il suo @sscnapoli (e il nostro #Fantacalcio) Dal nostro network… -