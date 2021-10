Aic | Osimhen calciatore del mese di settembre

Leggi su footdata

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) È Victorildeldiper l’Aic. L’attaccante del Napoli, dopo l’espulsione alla prima giornata, contro il Venezia, e dopo essersi sbloccato all’esordio in un Europa League, contro il Leicester, non si è più fermato. Aha segnato sette gol in sei partite e, prima della partita con la Fiorentina, settima vittoria consecutiva del Napoli di Spalletti, in cuiha conquistato il rigore del momentaneo 1-1, aveva trovato il gol consecutivamente in cinque partite tra campionato e coppa. Mandato al voto dalla redazione dell’Ultimo Uomo, insieme ad altri giocatori decisivi nel buon inizio delle loro squadre (Barella, Brahim Diaz e Bonaventura),ha vinto con più della metà dei voti totali – che assegnano i suoi colleghi ...