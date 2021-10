Windows 11 è ora disponibile per il download (Di martedì 5 ottobre 2021) Windows 11 è ora ufficialmente disponibile per il download dal sito Web di Microsoft , con diverse opzioni disponibili, dall’aggiornamento di un computer, alla reinstallazione o all’installazione pulita di Windows 11, o al download di un’immagine disco per coloro che desiderano un supporto di installazione di avvio su chiavetta USB, DVD o creare una macchina virtuale. Vi ricordiamo che il lancio scaglionato e le macchine più recenti potranno accedere prima al sistema operativo , poiché hanno la priorità perché saranno più compatibili e, successivamente, al resto dei pc. Microsoft si aspetta che tutti i dispositivi Windows 10 aggiornabili ricevano l’offerta Windows 11 entro la metà del 2022, che è anche la data in cui dovrebbe arrivare il supporto Android.Per i ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 5 ottobre 2021)11 è ora ufficialmenteper ildal sito Web di Microsoft , con diverse opzioni disponibili, dall’aggiornamento di un computer, alla reinstallazione o all’installazione pulita di11, o aldi un’immagine disco per coloro che desiderano un supporto di installazione di avvio su chiavetta USB, DVD o creare una macchina virtuale. Vi ricordiamo che il lancio scaglionato e le macchine più recenti potranno accedere prima al sistema operativo , poiché hanno la priorità perché saranno più compatibili e, successivamente, al resto dei pc. Microsoft si aspetta che tutti i dispositivi10 aggiornabili ricevano l’offerta11 entro la metà del 2022, che è anche la data in cui dovrebbe arrivare il supporto Android.Per i ...

