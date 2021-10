Venezia, il Mose non entra in funzione e la città è sott’acqua: piazza San Marco allagata – Video (Di martedì 5 ottobre 2021) Era prevista bassa marea, nelle scorse ore, e per questa ragione non è stato attivato il Mose con le sue paratoie. Un improvviso cambio del meteo ha alzato il livello dell’acqua e piazza San Marco, a Venezia, si è allagata in breve tempo. Le immagini mostrano anche il cantiere, allestito per sistemare le barriere e per salvaguardare la facciata della Basilica, sommerso dall’acqua alta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Era prevista bassa marea, nelle scorse ore, e per questa ragione non è stato attivato ilcon le sue paratoie. Un improvviso cambio del meteo ha alzato il livello dell’acqua eSan, a, si èin breve tempo. Le immagini mostrano anche il cantiere, allestito per sistemare le barriere e per salvaguardare la facciata della Basilica, sommerso dall’acqua alta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

