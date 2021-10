Sono 32 le vulnerabilità risolte per i Samsung Galaxy con patch di ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Emergono in queste ore alcune informazioni interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy che avrà modo di installare l’aggiornamento di ottobre. Come avviene ogni mese, infatti, il produttore asiatico ha reso pubblico il bollettino, utile per prepararsi al pacchetto software che, in verità, è già stato distribuito su alcune unità disponibili sul mercato. Dunque, dopo aver fatto il punto della situazione in mattinata a proposito di Android 12, tramite altro articolo, proviamo a capire cosa avverrà nelle prossime settimane. Ben 32 problemi risolti per i Samsung Galaxy con aggiornamento di ottobre Secondo le informazioni riportate da SamMobile, abbiamo almeno 32 problemi che verranno risolti attraverso la distribuzione dell’aggiornamento di ottobre ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Emergono in queste ore alcune informazioni interessanti per gli utenti in possesso di unche avrà modo di installare l’aggiornamento di. Come avviene ogni mese, infatti, il produttore asiatico ha reso pubblico il bollettino, utile per prepararsi al pacchetto software che, in verità, è già stato distribuito su alcune unità disponibili sul mercato. Dunque, dopo aver fatto il punto della situazione in mattinata a proposito di Android 12, tramite altro articolo, proviamo a capire cosa avverrà nelle prossime settimane. Ben 32 problemi risolti per icon aggiornamento diSecondo le informazioni riportate da SamMobile, abbiamo almeno 32 problemi che verranno risolti attraverso la distribuzione dell’aggiornamento di...

Cosa ha causato il down di Facebook, Whatsapp e Instagram? ... sono più difficili da portare a termine, ma possono essere realizzati da un aggressore familiare con le potenziali vulnerabilità del sistema DNS. Avete visto la crescita di questi attacchi da quando ...

Bracciante agricolo ivoriano a Corte Europea dei diritti dell'uomo: 'La Regione Basilicata viola diritti fondamentali'' ... hanno accentuato la condizione di vulnerabilità dei lavoratori migranti e quindi dello stesso ricorrente'. 'Quando sono costretto a venire in Basilicata - ricostruisce la sua storia D. H. - mi ...

