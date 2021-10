Roma, Mourinho: «Oggi abbiamo la squadra base» (Di martedì 5 ottobre 2021) José Mourinho da inizio stagione ha le idee chiare sulla fisionomia della sua Roma. Allo stato attuale delle cose, visto che nel calciomercato estivo non sono arrivati tutti i rinforzi chiesti alla società, lo Special One sa di dover lavorare sulla crescita dell’organico che ha a disposizione. Ai microfoni di DAZN dopo la sfida con l’Empoli, ha detto la sua circa questo fattore, prendendo in esame i giovani più interessanti della squadra: «Darboe è un bravo giocatore ed è giovane, lavora per giocare e per crescere. Non abbiamo una rosa come le altre squadre top che hanno tanti giocatori esperti e tanti che sono già pronti ma abbiamo bisogno anche noi di giocatori che sono il prodotto della Primavera. Dobbiamo farli giocare: abbiamo Calafiori e anche Zalewski avrà delle buone ... Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) Joséda inizio stagione ha le idee chiare sulla fisionomia della sua. Allo stato attuale delle cose, visto che nel calciomercato estivo non sono arrivati tutti i rinforzi chiesti alla società, lo Special One sa di dover lavorare sulla crescita dell’organico che ha a disposizione. Ai microfoni di DAZN dopo la sfida con l’Empoli, ha detto la sua circa questo fattore, prendendo in esame i giovani più interessanti della: «Darboe è un bravo giocatore ed è giovane, lavora per giocare e per crescere. Nonuna rosa come le altre squadre top che hanno tanti giocatori esperti e tanti che sono già pronti mabisogno anche noi di giocatori che sono il prodotto della Primavera. Dobbiamo farli giocare:Calafiori e anche Zalewski avrà delle buone ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaEmpoli ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - Gazzetta_it : Stadio sold out effetto Mou: la Roma prima in A per riempimento #Roma #Mourinho - capuanogio : Effetto #Mourinho sull'Olimpico, sempre sold out e con la percentuale di riempimento più alta della #SerieA. La… - Ed_B_one4 : RT @GrenadierWaffen: ?? #RomaEmpoli, giallo all'Olimpico: c'è Zhang - romaforever_it : La Roma torna ad allenarsi senza i nazionali. Ecco le condizioni di Zaniolo -