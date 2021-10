Nobel per la fisica a Giorgio Parisi, cosa sono i sistemi complessi e perché c’entrano con il clima (Di martedì 5 ottobre 2021) Il professor Giorgio Parisi sembra uno di quei personaggi geniali dei romanzi e dei film, che non hanno paura di mettere alla prova fino all’estremo le «convenzioni» – in questo caso quelle matematiche – pur di risolvere difficili problemi nel campo della fisica e oltre. I sistemi complessi da lui studiati fin dagli anni ’70, sono infatti un campo interdisciplinare che oggi interessa particolarmente nello studio del clima, un tema divenuto caldo per via dei cambiamenti climatici. Non è un caso infatti se ha condiviso il premio Nobel assieme ai colleghi Klaus Hasselmann e Syukuro Manabe. Parisi da teorico ha scoperto presto, che capovolgere i concetti di base poteva essere la chiave della soluzione di un problema, fino ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Il professorsembra uno di quei personaggi geniali dei romanzi e dei film, che non hanno paura di mettere alla prova fino all’estremo le «convenzioni» – in questo caso quelle matematiche – pur di risolvere difficili problemi nel campo dellae oltre. Ida lui studiati fin dagli anni ’70,infatti un campo interdisciplinare che oggi interessa particolarmente nello studio del, un tema divenuto caldo per via dei cambiamentitici. Non è un caso infatti se ha condiviso il premioassieme ai colleghi Klaus Hasselmann e Syukuro Manabe.da teorico ha scoperto presto, che capovolgere i concetti di base poteva essere la chiave della soluzione di un problema, fino ...

