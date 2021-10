Meteo Roma del 05-10-2021 ore 06:10 (Di martedì 5 ottobre 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord molte nubi al mattino su tutti i settori con piogge sparse e locali temporali al nord ovest al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con bifrangi fra Liguria e Piemonte in serata tempo in ulteriore peggioramento con forti piogge diffuse anche su Lombardia e sull’Appennino settentrionale al centro tempo in prevalenza stabile mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio maggiori addensamenti sulla Toscana con piogge associate in serata forti piogge in arrivo Lazio Toscana specie sui settori costieri variabilità asciutta altro al sud stabilità diffusa un alpino con prevalenza di cieli soleggiati più coperto sulla Sardegna al pomeriggio isolate piogge sulla Sardegna nessuna variazione in serata condizioni del tutto stabile al meridione Certo in Sardegna Dove si ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord molte nubi al mattino su tutti i settori con piogge sparse e locali temporali al nord ovest al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con bifrangi fra Liguria e Piemonte in serata tempo in ulteriore peggioramento con forti piogge diffuse anche su Lombardia e sull’Appennino settentrionale al centro tempo in prevalenza stabile mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio maggiori addensamenti sulla Toscana con piogge associate in serata forti piogge in arrivo Lazio Toscana specie sui settori costieri variabilità asciutta altro al sud stabilità diffusa un alpino con prevalenza di cieli soleggiati più coperto sulla Sardegna al pomeriggio isolate piogge sulla Sardegna nessuna variazione in serata condizioni del tutto stabile al meridione Certo in Sardegna Dove si ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 05-10-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - Muschelschloss : RT @AleJustOne: 01:48 #Roma sto temporale fa paura, l'acqua che sta scendendo. #meteo - DGR_teamfn : Temporale a Roma, ancora non si placa. #roma #temporale #maltempo #romanord #meteo #allertameteo #emergenzameteo… - RobertoArduini1 : RT @maxigsx: Roma,fuori tuoni, fulmini & saette, dentro pioggia e la terza me la sono scordata causa sonno #meteo #temporale #ilunatici #r… -