Imeri fa il bis ed entra nella storia di Treviglio

(Di martedì 5 ottobre 2021) Jurisi riconferma sindaco di. Con il 57,55 per cento batte la sfidante del centrosinistra Matilde Tura, che ha ottenuto il 39,36 per cento dei voti. Per Daniele Corbetta diCivica il 2,13 per cento e per Augusto Corsi con i Socialisti pere Rinascerò lo 0,96%. Una vittoria schiacciante e, se si può definire tale, storica: da quando è in vigore l’elezione diretta del sindaco, ovvero dal 1993, Juriè il primo candidato dia vincere al primo turno. Niente ballottaggio quindi, il centrodestra con Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Io, Salute e Futuro e Con Mangano perSindaco, ha ampiamente superato gli avversari, in testa fin dalla prima sezione scrutinata. Juri ...