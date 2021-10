Aurora Ramazzotti in un famoso reality? L’annuncio non lascia più dubbi (Di martedì 5 ottobre 2021) e presto potrebbero esserci altre sorprese. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è sempre molto attiva sui social. Ad Aurora piace confrontarsi con i suoi fan e interagire con loro, questo un suo modo per farsi conoscere meglio dal pubblico. Negli ultimi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) e presto potrebbero esserci altre sorprese. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosè sempre molto attiva sui social. Adpiace confrontarsi con i suoi fan e interagire con loro, questo un suo modo per farsi conoscere meglio dal pubblico. Negli ultimi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MondoTV241 : Aurora Ramazzotti strizza l'occhio a Pechino Express e L'Isola dei Famosi: 'Mi piacerebbe molto...'… - blogtivvu : Aurora Ramazzotti in un reality? “Mi piacerebbe #PechinoExpress o l’#Isola dei Famosi” (ma il suo sogno è un altro) - BITCHYFit : Aurora Ramazzotti: “Da quando sono piccola si divertono a scrivere titoli beceri su me. Farei L’Isola dei Famosi” - RattaDiFranci : @mayaroscia Io ho preferito guardare Mistery Land con Alvin e Aurora Ramazzotti, fino a quando non sono crollata addormentata. - davidoskymood : Disastro invece per il nuovo programma di Italia1 condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti che e parte con il 4% #Mysteryland #auditel -