Rugby | 28enne argentino muore in uno scontro di gioco

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tragedia nel mondo del. IlLucas Pierazzoli, pilone dell’Hurling Club, club della seconda divisione argentina, è stato vittima di unodiin cui ha perso la vita. È accaduto sabato nel match della nona giornata contro Sitas. L’atleta è stato immediatamente soccorso dai medici di tutte e due le squadre, ma è morto a cinque minuti dalla fine dell’incontro per le gravi fratture vertebrali. “Diciamo addio con profondo dolore a Lucas Pierazzoli, giocatore dell’Hurling” si legge in una nota della Federazione argentina. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici in questo triste momento. Ricordiamo Lucas allo stesso modo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo: da appassionato diche si è divertito tutti i giorni a praticare questo sport, riconosciuto ...