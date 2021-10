Pandora Papers: anche vip, cantanti e calciatori con i soldi offshore (Di lunedì 4 ottobre 2021) Da Ringo a Elton John, dalla top model Claudia Schiffer a Shakira, sono tante le star citate nei documenti dell’inchiesta internazionale dell’Icij Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 4 ottobre 2021) Da Ringo a Elton John, dalla top model Claudia Schiffer a Shakira, sono tante le star citate nei documenti dell’inchiesta internazionale dell’Icij

Advertising

espressonline : ?? ESCLUSIVO - Pandora Papers, ecco i tesori nascosti nei paradisi fiscali di 35 capi di Stato e di governo e miglia… - andreapurgatori : Voleva un'indagine sui conti pubblici dell'Italia, ministro olandese finisce nei Pandora Papers - repubblica : Pandora Papers, ecco i tesori nei paradisi fiscali di 35 capi di Stato e di governo e migliaia di vip [Paolo Bionda… - franconemarisa : RT @espressonline: Nei #Pandorapapers anche il nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa. Società offshore per i suoi diritti d’autore #… - kittesencul : RT @espressonline: Nei #Pandorapapers anche il nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa. Società offshore per i suoi diritti d’autore #… -